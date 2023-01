«Girunvalla» vain in Val Müstair

In Val Müstair preparan las gruppas da teater per quista stà ün gö liber. La basa dal teater fuorma il «Heimatroman» da la «Geier-Wally». Il toc rumantsch cul titel «Girunvalla» vain rapreschantà in lügl 2023 a Müstair davant la culissa istorica da Plaz Grond.