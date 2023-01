Zwei Schweizer-Meister-Titel fürs Engadin

Marina Kälin aus St. Moritz gewinnt den Schweizer Meister-Titel in der U20-Kategorie in der freien Technik in Ulrichen, gefolgt von Maria Adele Zampa aus Celerina.

Bei den Herren gewinnt in der U20-Kategorie Niclas Steiger aus Samedan, gefolgt von Fabrizzio Albasini aus St. Moritz.