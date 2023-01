Engadiner doppeln in der Verfolgung nach

Marina Kälin aus St. Moritz holt sich nach dem Sieg in der freien Technik auch in der Verfolgung in der Kategorie U20 den Schweizer Meister-Titel und klassiert sich in der Elite auf Rang 3.

Auch Niclas Steiger aus Samedan gelingt der Doppelsieg. Fabrizio Albasini holt wiederholt Bronze.