Alles bereit für das Jubiläum der La Diagonela

Als sechster Event der diesjährigen Ski Classic Pro Tour steht am kommenden Samstag die zehnte Austragung der La Diagonela auf dem Programm. Ein mit Top-Cracks durchsetztes Starterfeld bei den Profis sowie zwei Langlauflegenden sind für den Jubiläumsevent gemeldet.

Durch die aktuelle, an gewissen Stellen komplizierte Schneesituation an der Originalstrecke mussten die OK-Verantwortlichen von La Diagonela gemäss einer Medienmitteilung am vergangenen Montag die Streckenführung und damit die Renndistanz ...