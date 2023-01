Engadiner «Skeletonis» wollen die WM aufmischen

Am Donnerstag finden in St. Moritz die ersten zwei von vier Rennläufen der IBSF Skeleton-Weltmeisterschaften statt. Mit am Start auch die vier jungen einheimischen Athleten Basil Sieber, Sara Schmied sowie die Brüder Vinzenz und Jean-Jacques Buff.

22. wurde er an den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking. Basil Sieber, 28-jährig, aufgewachsen in Samedan, mittlerweile in Bever zu Hause und Mitglied des Skeleton Clubs Engiadina. Zum Skeletonsport fand er mit 14 über ein ...