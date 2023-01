Basil Sieber nach zwei Läufen auf Platz 15

Nach den ersten beiden Läufen an der Skeleton-WM in St. Moritz, liegt Basil Sieber an 15. Stelle, 2,75 Sekunden hinter dem Leader Matt Weston (GB). Vinzenz und Jean-Jacques (LIE) Buff liegen innerhalb von nur zwei Hunderstelsekunden auf den Rängen 24 und 25. Bei den Frauen ist Sara Schmied 22.