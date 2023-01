Das Grace La Margna eröffnet im Sommer

Gemäss einer Medienmitteilung verschiebt sich die Eröffnung des Hotels Grace La Margna in St. Moritz aufgrund unerwarteter Bauverzögerungen weiter. Es sollen grundlegende Anpassungen am Bau vorgenommen- und gewisse Konzepte überarbeitet werden. Neu wird der Sommer als Eröffnungstermin kommuniziert.

Zu Beginn der Wintersaison war bekannt geworden, dass das komplett sanierte und renovierte Hotel Grace La Margna seine Saison nicht wie geplant auf Mitte Dezember starten kann. Bereits damals wurde gesagt, dass es allenfalls sogar Sommer werden könnte bis zur Wiedereröffnung. Dies ist nun der Fall. Gemäss einer Medienmitteilung verschiebt sich die Eröffnung Aufgrund unerwarteter Bauverzögerungen weiter. «Wir sind niemals bereit, beim Erlebnis unserer Gäste Kompromisse einzugehen. Daher haben wir uns entschlossen, grundlegende Anpassungen am Bau vorzunehmen und gewisse Konzepte zu überarbeiten», wird General Manager David Frei in der Mitteilung zitiert. Um den Anspruch eines führenden Fünfsterne-Boutique Hotels, welches eine aussergewöhnliche Ergänzung des Luxusmarkts in der Region darstellen werde, gerecht zu werden, werde man bei der Qualität der Ausführung keineAbstriche machen. Das Hotel soll im kommenden Sommer nach einer über zweijährigen Bau- und Renovationszeit die Türen als Ganzjahresbetrieb aufmachen. Die Gesamtinvestitionssumme beläuft sich auf über 80 Millionen Franken.

Bis zur Eröffnung des Hotels ist das Grace-Team drei Kooperationen eingegangen: Am 27. Januar eröffnet in Partnerschaft mit dem Textilunternehmen Celeste Italia ein Pop-up im Skigebiet von Corviglia. Die Aussenterrasse befindet sich im Gebäude der Skischule auf Salastrains. Zur St. Moritzer Cocktail Week, von 16. bis 19. Februar, lädt das Grace La Margna in das Restaurant Max Moritz, wo eine «geheime» und intime «Speakeasy Bar» betrieben wird, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Und vom 23. bis 26. Februar öffnet das Hotel für die Nomad- Messe seine Tore und verwandelt sich in das Kunst- und Designmekka.

Autor: (pd/ep)

Foto: Daniel Zaugg