Skeleton-WM: Basil Sieber hervorragender 15.

Die Skeleton-WM der Männer in St. Moritz ist entschieden. Der Brite Matt Weston gewinnt mit vier Laufbestzeiten überlegen Gold vor Amadeo Bagnis (I) und Seunggi Jung (Kor). Basil Sieber aus Bever belegt mit 5:64 Sekunden Rückstand Platz 15.

Nach den ersten drei Läufen führt Matt Weston (GB) mit drei Mal Laufbestzeit vor dem Italiener Amadeo Bagnis (1:61 Sekunden Rückstand) und dem Briten Craig Thompson (+1:75). Der Beverser Basil Sieber ist mit 4:12 Rückstand 16. und hat sich damit für den vierten Lauf der besten 20 qualifiziert. Im letzten und entscheidenden Finallauf überholte der Südkoreaner Seunggi Jung noch den Briten Thompson und sicherte sich Bronze. Bagnis sicherte sich Silber.

Mit der exakt gleichen Laufzeit (1:09:18) wie Basil Sieber hatte auch Vinzenz Buff den dritten Lauf beendet. Er belegte nach drei Läufen Rang 24 und wurde von seinem, für Liechtenstein startenden Bruder Jean-Jacques (1:08:98) noch um zwei Ränge überholt. Die beiden Buff-Brüder konnten sich damit nicht für den Finaldurchgang qualifizieren.

Kurz nach 16 Uhr ging das Frauenrennen zu Ende. Auch die erst 18-jährige und damit jüngste Teilnehmerin, die Celerinerin Sara Schmied, schaffte im dritten Lauf die Qualifikation für den Finallauf nicht. Sie beendete ihr erstes Weltmeisterschaftsrennen auf der grossen Bühne auf dem 22. Rang. Ihren dritten und letzten Lauf fuhr sie in 1:10:14 Minuten und verlor bis dahin 4:77 Sekunden auf die nach drei Läufen führende Susanne Kreher aus Deutschland. Kreher fuhr im vierten Lauf mit 1:08:42 die zweitbeste Laufzeit und sicherte sich den Weltmeistertitel hauchdünn, mit nur einer Hunderstelsekunde Vorsprung auf die Zweitplatzierte, die Holländerin Kimberley Bos. Die Kanadierin Mirela Rahneva erkämpfte sich den dritten Platz und verdrängte ihre Landsfrau Jane Channell vom Podest.

Die EP/PL hat in der Donnerstagsausgabe vom 26. Januar über die vier Einheimischen «Skeletonis» und ihre Ambitionen am Heim-WM-Rennen in St. Moritz berichtet.

Resultat-Liveticker der Bob-, Skeleton- und Para-WM in St. Moritz/Celerina auf: www.ibsf.org

Text und Foto: Jon Duschletta