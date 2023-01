Am Montag beginnen die Playoffs

Die Oberengadiner liessen zum Abschluss der Qualifikation zu Hause Dürnten-Vikings beim 7:2-Sieg keine Chance. Und die Unterengadiner überraschten mit einem feinen 5:4-Auswärtssieg beim Gruppenfavoriten Illnau-Effretikon.

Der EHC St.Moritz als Zweitplatzierter der Qualifikation,beginnt die Playoffs am Montag um 20.00 Uhr zu Hause auf der Ludains gegen den HC Pregassona Ceresio Red Fox. Das Pikante an dieser Serie ist, dass bei den Tessinern einige ehemalige St.Moritzer-Akteure mitspielen, die allerdings teilweise bereits gesetzteren Alters sind. So Torhüter Veri, Vasalli, Piemontesi, oder Bossi. Zum Rückspiel kommt es am Mittwochabend im Tessin, wo, ist zurzeit noch nicht bekannt, wahrscheinlich in der Corner Arena in Porza, oder in Faido.

Der CdH Engiadina muss am Montagabend zuerst auswärts antreten. In Küssnacht am Rigi. Die Innerschweizer haben in der 2.-Liga-Gruppe 1 den dritten Schlussrang belegt, Engiadina wurde in der Gruppe 2 Sechster. Am Mittwoch, 1. Februar, folgt dann das zweite Playoffspiel zwischen diesen beiden Kontrahenten in Scuol.

Eine dritte Partie in dieser Achtelfinal-Serie ist nur notwendig, wenn sie nach zwei Partien 1:1 nach Siegen steht. Ein drittes Spiel würde am Freitag, 3. Februar ausgetragen. Ab den Viertelefinals (best-of-five) wird dann wieder im gewohnten Dienstag-Donnerstag-Samstag-Rythmus gespielt.