Der CdH Engiadina verliert das erste Play-off-Spiel auswärts gegen den KSC Küssnacht am Rigi I mit 1:5. Die Heimmannschaft entschied die Partie mit drei Toren im Mittelabschnitt. Bereits am Mittwoch, um 19.00 Uhr, kommt es zur Revanche in der Eishalle Gurlaina in Scuol.