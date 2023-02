Fich probabel daja il prüm pêrin da lufs in Engiadina

Sper quel pêrin esa fingià plü lönch cuntschaint chi dà eir üna luffa plü veglia, la F18, schi viva fingià daspö l’on 2016 in Engiadina Bassa. Sco prossem vegnan ils fastizis analisats. In bundant ün mais fa l’uffizi quint da survgnir cumprouvas geneticas. Scha la supposiziun as conferma pudessa bain esser cha’l pêrin haja fingià la prosma stà pitschens. Sco cha Arno Puorger ha declerà han ils nouvs tröps be pacs luffins. Plü tard survegnan las luffas daplüs pitschens, uschè cha’l tröp crescha plü svelt. (rtr/fmr)