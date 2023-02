Il «bügl public» da Tschlin in visita a Scuol

Avant passa quatter ons es gnüda creada a Tschlin la sporta dal «bügl public», ün bügl public cun aua s-chodada per far il bogn. La prüma e l’ultima fin d’eivna da favrer vain quista recreaziun sporta eir i’l bügl Plaz a Scuol.

Dürant la stà 2018 ha svaglià il Bügl sura a Tschlin l’interess dad abitants e giasts: L’artist Curdin Tones vaiva transmüdà il bügl public per üna pezza in üna pitschn’oasa per ...