Der EHC St. Moritz verliert auswärts das zweite Play-off-Spiel gegen den HC Pregassona Ceresio Red Fox nach Verlängerung mit 5:6. Die St. Moritzer verspielten eine 4:1 Führung, der Ausgleich für die Tessiner fiel in der Schlussminute. Nun kommt es zur dritten Begegnung am Freitag in St. Moritz.