Drei Skikjöring-Legenden treten ab

Mit dem Family Day und dem ersten Renntag wird am Wochenend der White Turf eröffnet. Über 50 Pferde aus vier Ländern sind am Sonntag in drei Disziplinen am Start. Beim Skikjöring kommt es zu einem Generationenwechsel: Franco Moro, Köbi Broger und Lupo Wolf werden gemeinsam abtreten.