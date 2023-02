Der Entdecker der Röntgenstrahlen in Pontresina

Alle wissen, was «röntgen» ist, kaum jemand aber kennt den Entdecker der Röntgenstrahlen: Wilhelm Conrad Röntgen. Er war oft Gast in Pontresina. Am 10. Februar jährt sich zum 100. Mal sein Todestag. Für Pontresina Tourismus Anlass, dem berühmten Gast zu gedenken.