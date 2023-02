Gletscher sind Botschafter des Klimawandels

Glaziologe Andreas Linsbauer kommt zu dem Ergebnis: Gletscher sind die Fieberthermometer des Klimawandels, wie der Experte bei einem Vortrag in Samedan erläuterte.

Der Glaziologe Andreas Linsbauer stellte in Samedan die Daten der Gletschervermessungen in der Schweiz aus dem Hitzejahr 2022 vor. Der ausserordent‧liche Eisschwund steht in eindeutigem Zusammenhang mit dem schneearmen Winter 2021/2022, den lang ...