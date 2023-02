La cuorsa Passlung da Martina a Scuol es ün evenimaint tradiziunal chi vain organisà per la 48avla vouta. In dumengia, ils 12 da favrer, a las 10.30, ha lö la partenza a Martina cun böt a Scuol Serras. Davo giantar vain organisà ün cross per uffants.

Il Passlung da Martina a Scuol as nomna eir il Maraton Engiadinais pitschen cun üna lunghezza da var 22 kilometers. La stricha lung l’En es fich agreabla e spordscha a profis la pussibiltà d’ün trenamaint per las cuorsas chi seguan. Ed ella serva a cuorridurs amaturs sco masüra da lur fuorma, forsa in vista al Maraton da skis engiadinais.

Sco cha’l president dal comitè d’organisaziun, Xaver Frieser, orientescha, es la loipa intant in ün bun stadi. «L’organisaziun turistica TESSVM fa per nus la reclama e nus vain l’avantag d’avair nossa pagina d’internet sün lur server. Il comitè d’organisaziun consista da tschinch persunas chi surpiglian minchüna üna part da l’organisaziun.»

Ün zich rumpatesta dà a l’organisaziun amo la situaziun da naiv. Xavier Frieser: «La loipa es in ün bun stadi e nus dovressan insè be paca naiv per pudair far la partenza davent da Martina. Il schef da la pista es Mario Denoth da Valsot chi’d es eir respunsabel tuot inviern per la loipa.» Sco cha Xaver Frieser disch, es il traget davent da Ramosch in ün fich bun stadi ed els han eir ün plan B cun partenza davent da Sur En aval fin Ramosch ed inavo a Scuol.

«Pro las annunzchas es la situaziun adüna fingià statta uschè cha’ls partecipants spettan fin l’ultim mumaint – e cuort avant la cuorsa vaina tanter trenta e tschinquanta annunzchas e fin al di da la cuorsa rivaina lura sün var 120 partecipants», declera Xavier Frieser.

La cuorsa tradiziunala sarà quist on davo chi’d ha dat üna posa. Il president dal comitè d’organisaziun declera: «Dürant la pandemia da corona nun ha gnü lö il Passlung, ma nus vain in quel temp organisà üna challenge cun la pussibiltà da tour il temp uschè cha minchün singul ha pudü far sia cuorsa.» La cuorsa es ün classiker ed il traget lung l’En es fich retscherchà. La cronometria vain organisada da Datasport e la finanziaziun vain procurada cullas entradas da partenza e tras sponsurs. Davo giantar varà lö quista dumengia lura la cuorsa dals uffants pro’l böt a Scuol cun elemaints tecnics.

Text: Benedict Stecher/fmr