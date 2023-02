Raser auf der Julierstrasse erwischt

Am Freitag hat die Kantonspolizei Graubünden auf der Julierstrasse in Rona ausserorts eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Ein Automobilist wurde als Raser vom Messgerät erfasst.

Der in der Schweiz wohnhafte 37-jährige Rumäne fuhr am Freitagvormittag von Savognin in Richtung Bivio. Nach 8.10 Uhr wurde das Auto des Mannes zwischen Rona und Mulegns mit einer Geschwindigkeit von 159 km/h netto vom Messgerät erfasst. An der Messstelle gilt die allgemeine Höchstgeschwindigkeit ausserorts von 80 km/h. Die Kantonspolizei Graubünden hielt den Automobilisten an und bringt ihn bei der Staatsanwaltschaft Graubünden zur Anzeige. Der Führerausweis des Mannes wurde auf der Stelle abgenommen.

(kapo)