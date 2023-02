Santiago, von seiner 12-jährigen Besitzerin Hermine liebevoll Santi genannt, war der grosse Liebling der gut 2000 Besucher am Family Day beim White Turf. Pony Santi ist gerade mal 81 Zentimeter gross, kann aber ganz schön schnell auf dem Schnee traben. Mehr zum Family Day am Dienstag in der EP/PL.