«La glieud ho imprais a gnir a bröch»

Ils coworking spaces da miaEngiadina a Scuol ed a La Punt haun bgeras reservaziuns per las eivnas chi vegnan. Impustüt quel in Engiadin’Ota es già plain per divers dis la fin favrer e principi marz, scu cha miaEngiadina comunichescha sün lur pagina. Ma chi fo insè tuot adöver da quista spüerta?