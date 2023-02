Am vergangenen Samstag stand der Bügl Grond in Scuol Sot ganz im Zeichen der Freeski- und Snowboard-Szene. Über 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben am Rail Contest in den verschiedenen Alterskategorien U12, U16 sowie Men und Women auf Skiern oder Snowboard den Parcours bewältigt.