Beeindruckender Blick auf Oberengadiner Seenlandschaft

Teilweise war der See noch nicht ganz zugefroren, auf grösseren Flächen gab es Schwarzeis, andere Teile wiederum beeindruckten durch ihre Muster und Strukturen. Die Gleitschirme sind die Farbtupfer in der Landschaft. Busslinger, der das Gleitschirmfliegen als seine grosse Leidenschaft bezeichnet, flog mit einer Hand, in der anderen hatte er seine Profikamera mit einem 24-70-Millimeter-Objektiv. Und via Funk dirigierte er die Piloten an die richtigen Stellen. «Für solche Fotos bin ich auf sehr gute Gleitschirmpiloten angewiesen. Die fliegen teilweise in sehr geringen Abständen zueinander, sagt Busslinger, der seit 30 Jahren als Fotograf unterwegs ist. Im vergangenen Jahr hat er einen viel beachteten Bildband herausgegeben unter dem Titel «Vertikale Sicht». Für die Fotos aus der Senkrechten auf die Schweiz war er rund zwei Jahre unterwegs. (rs) Foto: Andreas Busslinger