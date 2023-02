Wird St. Moritz zum dritten Mal olympisch?

Wo finden die Wettbewerbe der Eiskanal-Sportarten anlässlich der Olympischen Winterspiele 2026 statt? Eine Option könnte der Olympia Bobrun St. Moritz - Celerina sein. Denn ob in Cortina (It) eine neue Bahn gebaut wird, ist fraglich.

1928 und 1948 fanden in St. Moritz die Olympischen Winterspiele statt. Spätere Versuche, den Grossanlass in die Schweiz respektive nach Graubünden zu holen, scheiterten jeweils bereits in den Volksabstimmungen. 2017 beispielsweise, ...