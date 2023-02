Cun talocs, mascrom e vaschias

Il Chalandamarz da Ftan es – tanter tuot ils Chalandamarzs in Grischun – probabel il plü particular. Ils uffants nu van be cun s-chellas, ma eir cun mascras pel cumün suot. Uorschla Natalia Caprez Brülhart es ida in tschercha da stizis da quist Chalandamarz da Ftan.