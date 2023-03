Chalandamarz - das Fest der Jugend

Zum meteorologischen Frühlingsanfang zog die Engadiner Jugend am 1. März lärmend und singend durch die Gassen. So auch in Samedan.

Wintergeister gab‘s heuer im Engadin wahrlich nur wenige zu vertreiben. Davon liess sich die Schuljugend jedoch nicht entmutigen und zog, in traditionelle, blaue Bauernkittel gekleidet, mit bunten Papierblumen an den roten Zipfelmützen und den schwarzen Hüten, mit Kuhglocken um die Hüfte oder Lederpeitschen in der Hand, durch die Gassen. Um Süssigkeiten und Zustupf für die Schulreise bittend, zogen die Gruppen von Haus zu Haus, von Brunnen zu Brunnen und von einem Dorfplatz zum anderen. Dort, so zumindest in Samedan, wurden dann Chalandamarz-Lieder gesungen und die Peitschen geknallt.

Noch vor der Absicht, lärmend den Winter auszutreiben, wurde zuzeiten des römischen Reiches der 1. März als Jahresbeginn gefeiert, Wahlen in öffentliche Ämter und Brautschauen abgehalten, gefeiert, gelacht und getanzt. Welche Bedeutung der Chalandamarz heute noch bei alteingesessenen Samedrigns hat, lesen Sie am Samstag, 4. März in der Posta Ladina.

Text und Fotos: Jon Duschletta