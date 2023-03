Deponie in Celerina soll nicht saniert werden

5,3 Millionen Franken würde es kosten, einen Teil der alten Deponie im Gebiet der Aue «Pros d‘Isla» in Celerina zu sanieren. «Unverhältnismässig», findet der Gemeindevorstand. Er hat entschieden, auf die Sanierung zu verzichten. Jetzt braucht es Anpassungen beim Inn-Revitalisierungsprojekt.

Die Aue «Pros d‘Isla», unterhalb des EW zwischen Inn und Kantonsstrasse gelegen, war Bestandteil des Inn-Revita­lisierungsprojektes in Celerina. Bis Untersuchungen gezeigt haben, dass sich dort unter dem Boden eine alte Abfalldeponie befindet. Das Projekt wurde gestoppt und umfangreiche Abklä­rungen durchgeführt. Diese haben ergeben, dass in der Deponie sehr stark verschmutze Auffüllungen gelagert sind. Unter anderem diverse Schwermetalle, Gewerbe- und Bauabfälle sowie eine Glasdeponie der alten Brauerei. Trotzdem kommen die Fachleute zum Schluss, dass die Deponie keine Altlast darstelle und gemäss der Altlastenverordnung nicht saniert werden muss. Das spart der Gemeinde Kosten von rund 5,3 Millionen Franken.

Der Vorstand hat bereits entschie­den, dass eine Sanierung unverhältnismässig wäre und deshalb darauf verzichtet wird. Die Einwohnerinnen und Einwohner sollen anlässlich der nächsten Gemeindeversammlung über die Untersuchun­gen und den Entscheid orientiert werden. Damit das Revitalisierungsprojekt trotzdem umgesetzt werden kann, müssen im oberen Abschnitt verschie­dene Anpassun­gen vorgenom­men werden, sodass im belasteten Teil keine Bauarbeiten ausgeführt werden müssen. Trotzdem soll der ökologische und landschaftliche Mehrwert gegenüber dem heutigen Zustand gegeben sein. Der Auftrag für die Arbeitsausschreibungen ist bereits erfolgt, die Arbeiten sollen noch in diesem Herbst starten.

Autor und Foto: Reto Stifel