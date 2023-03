Zehn Jahre Mascha Rösa am Frauenlauf

Zum 22. Mal laufen die Teilnehmerinnen vom Engadin Skimarathon Frauenlauf am Sonntag die 17 Kilometer lange Strecke von Samedan nach S-chanf. Mit dabei sind seit zehn Jahren auch in Pink gekleidete Mascha-Rösa-Teams.

