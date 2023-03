Von St. Moritz nach Österreich und zurück in die Schweiz

St. Moritz setzt künftig aufs Recycling von Kunststoff. Seit dem 1. März bietet die Gemeinde der Bevölkerung die Möglichkeit, Kunststoffabfälle in kostenpflichtigen Sammelsäcken von «Bring Plastic back» zu sammeln.

In der Schweiz entstehen laut dem Bundesamt für Umwelt (Bafu) jährlich rund 790 000 Tonnen Kunststoffabfälle. Davon werden über 80 Prozent (660 000 Tonnen) in Kehrichtverbrennungsanla­gen und gut zwei Prozent in ...