L’unic chi ha fat tuot ils maratons

Sco giuvnot ha Roman Decurtins cumanzà a far passlung. Daspö lura es l’hom dad 82 ons fascinà da quist sport e va amo hoz quasi mincha di d’inviern sülla loipa. El es l’unic curridur chi ha fat tuot ils Maratons da skis engiadinais daspö l’on 1969 sülla distanza originala da 42 kilometers.

