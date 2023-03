Ün’app per l’EBexpo 2023

Üna settantina da firmas da l’Engiadina Bassa as preschaintan dals 28 fin als 30 avrigl a la prosma EBexpo illa ed intuorn la halla da glatsch Gurlaina a Scuol. «Nus vain pudü occupar bain tuot las plazzas e vain chattà üna buna soluziun per tuot las partecipantas ed ils partecipants», quinta Richard à Porta. El es president da la Società da commerzi e mansteranza ed in quista funcziun eir president dal comitè d’organisaziun. In congual cullas exposiziuns regiunalas chi han gnü lö dal 2013 e dal 2018, desistan ils organisa tuors quista jada d’ün’exposiziun separada da mansters. «Nus vain integrà la promoziun da giuvenils directamaing ill’exposiziun e mincha affar chi’s partecipescha e spordscha eir plazzas da giarsunadi vian remarchà spe- cialmaing ed infuormescha ils giuvens in merit», disch il president dal comitè d’organisaziun. Il venderdi davomezdi vegnan lura eir invidats tuot ils s-chalins ots da las scoulas da la regiun ed ils giuvenils ed ils magisters survegnan las infuormaziuns correspundentas pro mincha stand. Cha quista sporta saja gnüda realisada in collavuraziun culla cussagliaziun da professiun regiunala respectivamaing cun l’uffizi chantunal pella fuormaziun professiunala.

Infuormaziuns mobilas

Nouva per l’EBexpo 2023 es eir ün’app per installar sül telefonin cun tuot las infuormazins necessarias. «Cun quist’app pudaina spargnar bler palperi e metter ün accent da persistenza», disch Richard à Porta cun persvasiun. «Uschè pudain nus infuormar actual ed a cuorta vista», quinta’l. Cha sün l’app as chatta il plan da situaziun cullas avertüras ufficialas da l’exposiziun, il plan da l’exposiziun cun tuot las in fuormaziuns a reguard ils exposituors, infuormaziuns a reguard la promoziun dals giuvenils e natüralmaing eir il program detaglià ed interactiv da trategnimaint. Cha impustüt il venderdi saira e la sonda saira gnia organisà in üna tenda separadas dasper la halla da glatsch Gurlaina ün program varià per tuot ils gusts. Per exaimpel ha lö il venderdi saira il concert da las musicas da giuvenils Engiadina Bassa e La Plaiv ed in sonda saira trategna üna Partyband il public.

«L’app correspundenta as poja arcunar diretamaing sülla front dal telefonin e lura as chatta subit tuot las infuormaziuns», declera Richard à Porta.

Radunanza generala als 24 marz

«Nus eschan fich bain landervia, l’organisaziun funcziuna fich bain», infuormescha Richard à Porta. Quist es sia prüm’EBexpo sco president da la società. Las ultimas duos exposiziuns regiunalas dal 2013 e dal 2018 manaiva amo Claudio Andry il comitè d’organisaziun. Cha quista jada vain l’exposiziun ün pa plü digitala e saja sco adüna averta per giasts ed indigens. «Nus sperain uossa cha las exposituras ed ils exposituors nüzian la pussibiltà da preschantar lur buna qualità ed innovaziun», quinta Richard à Porta. Cha impustüt davo quist greiv temp da pandemia, saja uossa ün bun mumaint per as preschantar.

Bundant ün mais avant l’avertüra da l’EBexpo 2023, ha amo lö la radunanza generala da la Società da commerzi e mansteranza Engiadina Bassa. Quella ha lö in venderdi, ils 24 marz, a las 17.00 i’l Auditorium dal Parc Naziunal a Zernez. «In quist’occasiun daraja lura eir tanter oter amo daplü detagls a reguard l’exposiziun regiunala EBexpo 2023», infuormescha il president da la società. Sper las tractandas statutarias, ha lö a Zernez eir ün referat da Brigitte Küng, co-manadra da gestiun dal Forum d’economia dal Grischun. Ella referischa impustüt eir a reguard la gronda mancanza da persunal e collavuoratuors qualifichats in Engiadina ed in tuot il Grischun. Implü orientescha Anna Mathis Nesa cuort a reguard la situaziun actuala a la Scoula prefessiunala a Samedan, ingio chi sparischan adüna daplüs mansters dal program da scoula causa la mancanza da giarsunas e giarsuns. Davo la radunanza ed ils referats invida la società da commerzi e mansteranza Engiadina Bassa a la tschaina tradiziunala.

Text: Nicolo Bass