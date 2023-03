Wasserzuflüsse: 31 Prozent unter dem Durchschnitt

Die Engadiner Kraftwerke AG investierte im vergangenen Geschäftsjahr über 21 Millionen Franken in die Infrastruktur. Die Jahresproduktion lag mit 0,9 Milliarden Kilowattstunden weit unter dem Durchschnitt. An der Generalversammlung in Scuol wurde auch der Verwaltungsrat Not Carl verabschiedet.