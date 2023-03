Eine Minute und 54 Sekunden hat er dafür gebraucht. Exakt 52,1 Meter tief ist der 40-jährige Tscheche David Vencl am Dienstag im Silsersee getaucht. Ohne Sauerstoff, nur in Badehose, mit Brille und zwei Flossen. Weltrekord im Eiswasser. Mehr dazu in der nächsten EP/PL.