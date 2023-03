Keine Tour de Ski in der Val Müstair

Seit 2013 findet die Tour de Ski regelmässig in der Val Müstair statt, insgesamt sechs Mal war Tschierv Etappenort des erfolgreichen Langlauf-Tourformats. Nachdem der Verein Tour de Ski Val Müstair diesmal den Anlass an Silvester/Neujahr ohne finanzielle Unterstützung der Gemeinde und der Region finanziert hatte, waren die Verhandlungen mit der Gemeinde für zwei weitere Austragungen bereits weit fortgeschritten. Und trotzdem finden in Zukunft keine weiteren Etappenrennen der Tour de Ski mehr in der Val Müstair statt. Die FIS und Swiss Ski haben nämlich die Val Müstair definitiv aus dem Tour-de-Ski-Kalender gestrichen. Neu wird das Goms im Wallis eine wichtige Rolle übernehmen. Dies bestätigt auch der OK-Präsident Guido Mittner auf Anfrage der Engadiner Post/Posta Ladina. Die Gründe seien die unsichere finanzielle Zukunft für eine längerfristige Planung und der Rückgang der zur Verfügung stehenden Zimmer im Tal. «Wir bedauern diesen Entscheid sehr, insbesondere verlieren wir internationale Beachtung und eine grosse Wertschöpfung», so Mittner. Der Verein Tour de Ski werde aber versuchen, mittelfristig einen anderen Wintersport-Grossanlass in die Val Müstair zu holen, insbesondere um das Know-how nicht zu verlieren.

Text: Nicolo Bass