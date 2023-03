Solaranlage in Samedan - ja oder nein?

Geplanter Solarpark in Samedan

Auch in Samedan soll bereits im 2024 ein Solarpark gebaut werden, das auf einer Fläche von rund 40 Hektaren, neben der Langlaufloipe und dem Wanderweg, zwischen Flazbach und Flughafen. Doch auch Krtiker werden auf den Plan gerufen: Solarnalgen verschandeln die Natur, der stark ansteigende Ausbau der Solarenergie in der Freifläche geht mit Beeinträchtigungen des Landschaftsbil­des einher. Was halten Sie von dem geplanten Solarpark in Samedan?

Ich unterstütze das Projekt und bin der Meinung, dass das eine sinnvolle Investition in Richtung Energiewende und in die Zukunft ist. Ich bin gegen den Bau der Solaranlage in Samedan, da das Landschaftsbild dadurch beeinträchtigt wird.

