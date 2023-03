Bildagentur kritisiert PR-Strategie vom White Turf

Swiss-Image wird in Zukunft keine Bilder mehr vom White Turf machen. Die Bildagentur hat die Zusammenarbeit wegen der «rigiden PR-Strategie» beendet. Die Rennverein-Pressestelle weist die Vorwürfe zurück.

Über 140 000 Fotos hat die Bildagentur Swiss-Image von Geschäftsführer und Sportfotograf Andy Mettler in den vergangenen 22 Jahren am White Turf gemacht. Doch damit ist ab sofort Schluss. Swiss-Image hat am Dienstag die Medien ...