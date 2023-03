Tumler wird Vize-Schweizermeister

Marco Odermatt hatte bereits nach dem ersten Lauf geführt; diese Führung liess er sich in der Entscheidung nicht mehr nehmen. Odermatt fuhr die zweitschnellste Laufzeit hinter Thomas Tumler, der in der Endabrechnung nur 0.08 Sekunden länger unterwegs war als sein Teamkollege. Im 3. Rang folgte Lenz Hächler, der bereits 1.30 Sekunden zurücklag. Nur weitere 0.02 Sekunden dahinter klassierte sich Marco Fischbacher, der letzte Woche in Narvik beim Europacup-Finale einen Fixplatz für den kommenden Riesenslalom-Weltcup-Winter geholt hatte.

Text: swissski.ch