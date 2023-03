Nicht das Gebäude, das Wasser soll zelebriert werden

Ein Augenschein vor Ort zeigt, die altehrwürdige Büvetta Tarasp in Scuol Nairs zerfällt zusehends. Schlimm, aber reparabel, sagen die Experten. Auch wenn mittlerweile wichtige Vorarbeiten erfolgt sind, bleibt das Vorhaben ein Wettlauf gegen die Zeit. Erste Priorität hat weiterhin die Felssanierung.

Mitten in der hölzernen Wandelhalle, dort, wo einst Gäste mit Mineralwassergläsern in der Hand flanierten, wo in der Konzertnische musiziert wurde und wo kleine Läden ihre Waren feilboten, steht heute ein verlassenes ...