La Societed da duonnas survain nouv schlantsch

Duos ans zieva il 100evel giubileum da la Societed da duonnas S-chanf vain quella ringiuvnida. Püssas nouvas commembras giuvnas portan nouv schlantsch in l’uniun ed üna dad ellas surpiglia eir da nouv il presidi. Sün Tina Derungs, chi d’eira 35 ans la presidenta, succeda Marisa Graf.

Tar l’ultima radunanza generala da la Societed da duonnas S-chanf in november passo sun entredas nouv commembras nouvas in l’uniun. Tuottas mammas giuvnas da S-chanf chi’s vöglian ingascher per la societed da duonnas. ...