«Uossa daja il cuolp da partenza»

Als 1. avrigl cumainza la cuorsa per eriger gronds implants fotovoltaics alpins e per surgnir raps da la Confederaziun. Il Chantun dà il permiss. Però es quel pront pel chatsch chi darà? Il manader da l’Uffizi d’energia e trafic Thomas Schmid sa daplü.

In tuotta prescha ha il Parlamaint federal decis in settember passà ün’offensiva solara – sainza definir ils detagls. Quels ha il Cussagl federal publichà d’incuort in duos nouvas ordinaziuns. Quellas van in ...