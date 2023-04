Adüna darcho ün levatesta

Daspö mited favrer sun las costas dal süd in Engiadina deliberedas da la cuverta alva e la pocha naiv in val es bainbod eir svanida. Listess naiva que adüna darcho e’l termometer vo da not suvenz suot nolla gros. Che effet ho que süllas plauntas chi cumainzan a chatscher lur prümas föglinas?