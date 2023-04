Il channaröl da palü, l’utschè da l’on 2023

Il channaröl da palü (Sumpfrohrsänger) es gnü tschernü dal BirdLife svizzer sco l’utschè da l’on 2023. Üna jada d’eira el derasà eir in Engiadina Bassa sco utschè stabel. Bainschi as po inscuntrar il chantadur talentà amo in intschess natürals in Svizra Bassa.