RhB kämpft sich nach Corona zurück

Die Rhätische Bahn (RhB) hat das Geschäftsjahr 2022 mit einem Gewinn von 4,2 Millionen Franken abgeschlossen. Nach zwei problematischen Jahren aufgrund der Coronapandemie knüpft dieses Geschäftsergebnis nun wieder an das Rekordjahr 2019 an.

Die Verantwortlichen des Bahnunternehmens zeigten sich am Donnerstag vor den Medien in Chur selbst überrascht vom guten Ergebnis. Sie hätten nicht erwartet, dass sich der Personenverkehr nach den Corona-Massnahmen so schnell erholen ...