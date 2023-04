Turturellas musicalas a Sent

«Turturella» ha gnü nom il seguond toc cha la Società da musica Sent ha preschantà in dumengia saira, suot la direcziuna da Bastian Janett, al concert annual tradiziunal. Cun «Turturella» ha tradüt la moderatura dal concert Seraina Zanetti la chanzun d’amur «The Turtle Dove» scritta dad Etienne Crausaz. E «Turturella» nun es definitivamaing ingüna cumbinaziun da «tortura» e «lungurella», dimpersè voul dir «Turteltaube». Il concert da la Musica da Sent es stat tuot oter co üna tortura e lungurus. Las musicantas ed ils musicants han preschantà ün bel viadi cun emoziuns musicalas chi han plaschü bain a las spectacturas ed als spectaturs. «Quista saira nu rebomba defintitivamaing brich», ha constatà il president da la società Flurin Nuotclà pro seis bivgnaint. La sala in chasa da scoula a Sent d’eira nempe plain stachida. E sco sün üna barcha plaina ha tut la Musica da Sent ils preschaints sün ün viadi musical sur mar e temp.

Destin musical dals vadrets

Il punct culminant da quist viadi es sgüra statta l’ouvra «Schmelzende Riesen» dal giuven cumponist Armin Kofler, chi descriva musicalmaing il destin dals glatschers tras il müdamaint dal clima. Quist toc cumainza cun üna melodia quietta e majestusa chi muossa impreschiunantamaing la grondezza dals vadrets ill’Arctica. La chanzun vain interruotta d’üna part plü furiusa chi preschainta abruptamaing las consequenzas dal müdamaint dal clima. Il cumponist finischa il toc però eir cun ün pa spranza e melodias plü optimisticas. La Società da musica da Sent ha pisserà cun üna buna prestaziun musicala cha minchün dals preschaints han gnü ils purtrets da l’istorgia davant ils ögls e na pacs varan surgni la pel d’giallina tadland e reflettand las melodias.

Cun vents fanatics ed energia

Eir Ennio Morricone es gnü a tun in dumengia saira a Sent. L’unica oboista da l’Engiadina Bassa, Regula Felix, ha preschantà solisticamaing il toc cun tschaint «Gabriel’s Oboe». E culla marcha «Mars der Medici» ha fini la prüma part dal concert.

Cun vents fanatics ed energia ha cuntinuà il concert davo la posa: Culs tocs «Fanatic Winds» da Thomas Doss e «Pastime with Good Company», arrandschà da Philip Sparke ha impustüt la generaziun giuvna da la Musica da Sent muossà lur fanatissem e spiert musical. Cun chanzuns da mariners ha lura cuntinuà il viadi musical e las musicantas ed ils musicants han preschantà cun «Santiano» ün potpurri da melodias da la cuntschainta gruppa da la Germania chi chanta sur da las aventüras e l’increschantüm oura sül mar. E forsa cha l’increschantüm es stat eir il chavazzin per tuornar in patria e pro la tradiziun musicala. Chi chi vess nempe spettà cha la Musica da Sent suna be marchas e polcas es gnü pro l’ultima chanzun dal concert sün seis cuosts. Culla «Almtaler Polka» ha la Società da musica da Sent accumpli eir ils ultims giavüschs musicals. Ed eir scha plü bod vaivan las musicantas ed ils musicants da Sent la polca aint il sang, nun es statta l’ultima chanzun dal program da concert, la megldra prestaziun musicala da quista saira. Dal rest ha la Musica da Sent persvas e surprais, suot la bachetta da Bastian Janett, cun ün bel viadi musical da Pasqua.

Text, fotografia e video: Nicolo Bass