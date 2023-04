Ab Ende Jahr soll über die Botschaft zum Flughafen-Ausbau in den Oberengadiner Gemeinden abgestimmt werden können. Frühester Baubeginn wäre in zwei Jahren. Ob die Rega ihr Neubauprojekt alleine oder im Rahmen des Gesamtbauprojektes realisiert, bleibt offen. Mehr zum Thema in der EP vom 15.4