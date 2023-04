«Tourismuswerbung in der Schweiz ist selten überraschend»

Was ist gute Tourismuswerbung? Wie wichtig sind Influencer? Kann man künstliche Intelligenz in der Tourismuswerbung einsetzen? Die EP/PL hat den Experten Ferris Bühler befragt. Er zählt Tourismusanbieter im Engadin und weltweit zu seinen Kunden.

Engadiner Post: Herr Bühler, was macht gute Kommunikation aus? Ferris Bühler: Sie hat immer eine klare Botschaft, die sich an einen bestimmten Empfänger richtet. Sie ist nicht kompliziert. Letzteres passiert oft in der Kommunikation, ...