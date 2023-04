Ausgezeichnete Turnleistungen

Der «Engadiner Gerätematch» gehört seit 18 Jahren fix in den Wettkampfkalender des Bündner Geräteturnsports und erfreut sich angesichts eines Teilnehmerrekords in diesem Jahr grösster Beliebtheit bei den 292 Turnerinnen und 20 Turnern.

Teilgenommen haben Geräteturnvereine aus dem Kanton Graubünden sowie zwei Vereine aus dem Kanton St. Gallen. Geturnt wurde in sechs Kategorien, von K1 bis K6 bei den Mädchen und von K2 bis K7 bei den Jungen. Das Engadin war mit den Vereinen TZ Engiadina, Gimmattas-Gimmats Sent-Scuol, DTV Getu Silvaplana und Gidu Ftan vertreten. Die 66 Engadiner Turnerinnen und Corsin Loher als einziger Engadiner Turner durften sich über insgesamt 13 Auszeichnungen und drei Podestplätze freuen.

Als besonderes Highlight zu erwähnen ist das Podest bei der höchsten Kategorie, Mädchen K6, welches fest in Engadiner Hand war: Chiara Bazzell von Gidu Ftan siegte mit einem Total von 35.83 Punkten vor Fabia Niggli (35.38 Pkt.) und Alina Püntener (35.18 Pkt.), beide Mitglied bei TZ Engiadina. Auszeichnungen erhalten haben: Emily Carnot, Sanna Hälg, Livia Urech, Norina Zeller und Natalia Schudel in der Kategorie K1; Fabia Baumann, Ania Almeida Rocha, Lisa Veringa und Eléonore Hunkeler in der Kategorie K2; Emilia Stoye und Nicole Städler in den Kategorien K3 und K4; Giulia Bazzell und Lena Niggli in der Kategorie K5.

Organisiert wird der Engadiner Gerätematch vom TZ Engiadina. Dem OK ist dank der Mithilfe von Eltern und Vereinsverantwortlichen ein toller und glücklicherweise unfallfreier Gerätewettkampf gelungen. Die Besucherinnen und Besucher wurden kulinarisch bestens verpflegt, konnten ausgezeichneten Geräteturnsport geniessen und sich dabei von der Leidenschaft der grossen und kleinen Turnerinnen und Turnern begeistern lassen.

Autor: (Einges.)

Foto: z. Vfg