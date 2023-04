Diavolezza/Lagalb mit Verlust

Die Diavolezza Lagalb AG hat im Geschäftsjahr 2021/22 einen Verlust von gut 180'000 Franken geschrieben. Der Verlustvortrag beträgt mittlerweile 3,47 Mio. Franken. Mittels einer Umwandlung von einer Darlehensschuld in Aktienkapital, hat sich die Bilanzsituation wesentlich verbessert.

Die von 90 Aktionärinnen und Aktionären besuchte Generalversammlung hat am Donnerstag Nachmittag sämtliche Geschäfte ohne Gegenstimmen gutgheissen und den Verwaltungsrat mit VR-Präsident Franco Tramèr an der Spitze wiedergewählt. Der laufende Winter ist zwar noch nicht ganz zu Ende, trotzdem geht man von einem Ergebnis im Rahmen des Vorjahres aus. Grosse Hoffnungen setzt die Gesellschaft auf die Rückkehr der asiatischen Gäste im Sommer. Die Berichterstattung zu den Generalversammlunger der Corvatsch AG und der Diavolezza Lagalb AG gibt es in der gedruckten Ausgabe vom Samstag, 22. April.

Autor: Reto Stifel

Foto: Daniel Zaugg