Tevlas melnas pisseran per chos cotschens

In connex cun l’armonisaziun da las adressas ho la vschinauncha da Zuoz fat nouvas tevlas per indicher las adressas per ­tuot las chesas. Las dimensiuns e la culur da quista nouva tevla haun però pissero per discussiuns in cumün e que sun eir gnidas ramassedas suottascripziuns cunter quellas.