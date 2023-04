Von Klassik über Pop bis hin zu Hard Rock

Verschiedene Zeitepochen, verschiedene Musikstile, verschiedene Sprachen: Der Schulchor und die Band der Academia Engiadina haben an ihrem Chorkonzert das Publikum begeistert. «Von der Renaissance bis zur Moderne» lautete das Motto des diesjährigen Konzertes.

[youtube id=PzdHJx5mmzo] Klein, aber fein: Hatte der Schulchor der Academia Engiadina in früheren Jahren auch schon über 100 Sängerin­nen und Sänger, waren es am letzten Samstagabend im Rondo nur knapp 30. Aber was dem Chor ...