Am Steuer eingeschlafen

Am Mittwochmorgen ist in Sils ein Automobilist eingeschlafen und hat eine Streifkollision verursacht. Die beteiligten Fahrzeuge wurden total beschädigt.

Der 42-jährige Italiener fuhr vor 06.45 Uhr auf der Malojastrasse von Italien kommend in Richtung St. Moritz. Vor Sils Baselgia schlief er gemäss seiner Aussage ein. In der Folge geriet sein Auto auf die Gegenfahrspur und streifte heftig mit einem entgegenkommenden Auto, gelenkt von einem 65-jährigen Schweizer. Mit jeweils beschädigter vorderer linker Radaufhängung rutschten die Autos weiter und drehten sich dabei vor dem Stillstand ein. Bei den Arbeiten auf der Unfallstelle wurde die Kantonspolizei Graubünden von Angehörigen des Bundesamtes für Zoll- und Grenzsicherheit unterstützt. Der Verkehr wurde während zwei Stunden wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

(kapo)